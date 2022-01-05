Количество умерших от коронавируса вологжан превысило отметку в 3000 человек

В Вологодской области за минувшие сутки зарегистрирован 81 новый случай заболеваемости от коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 15 772 заболевших.

При этом в Вологодской области 204 человека выздоровело, десять человек умерли. Такая статистика 5 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 100 361 пациенту. Большая часть из них — 92 459 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области превысило психологическую планку в 3000 человек и на сегодня составляет 3 004 человека.