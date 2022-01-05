Юлия Чекалева и Максим Черезов победили в ночной лыжной гонке под Вологдой

Вологодская лыжница Юлия Чекалева показала лучший результат в ночной гонке ROCK Night Team, которая прошла накануне в Кириках Улитах под Вологдой. Среди мужчин победителем стал Максим Черезов из Переславля Залесского. Всего в гонке приняли участие 30 любительских команд из Ярославской, Костромской, Ивановской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей, а также республики Карелия.

На старт участники марафона выходили под звуки Queen, Deep Purple и Виктора Цоя.

«Кто-то спросил нас: а почему не днем? зачем этот балаган с фейерверками и рок-музыкой в лыжах? Да, можно было бы просто стартовать на десяточке в 11 часов, получить финансирование от федерации, потом дипломчики и разъехаться по домам засветло. Но нам показалось, что звуки рок-музыки, треск и огни фейерверков - как раз тот формат. Минус 20 градусов в ночи добавили атмосферности. Костёр в ночи с вкусным чаем, мандаринками и печеньками дополнил сюр лыжного реализма», — рассказали организаторы стартов — представители Вологдамарафон.

Сами спортсмены также были в восторге от ночных стартов.