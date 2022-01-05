Вологжанин пытался вынести из магазина 4 бутылки виски и шоколад

05.01.2022 [Происшествия]

Попытку кражи из супермаркета пресекли накануне сотрудники вневедомственной охраны. Около 16.00 на пульт дежурного поступил сигнал из супермаркета на Окружном шоссе.

«Как выяснили росгвардейцы, один из посетителей взял с витрины 4 бутылки виски и шоколад, спрятал под верхнюю одежду и попытался пройти мимо кассы с неоплаченным товаром. Общий ущерб составил порядка 5 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанным оказался 27-летний вологжанин, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хищения. Также мужчина находился в розыске по подозрению в совершении кражи.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Тэги: кража, супермаркет

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