Вологжанин пытался вынести из магазина 4 бутылки виски и шоколад

Попытку кражи из супермаркета пресекли накануне сотрудники вневедомственной охраны. Около 16.00 на пульт дежурного поступил сигнал из супермаркета на Окружном шоссе.

«Как выяснили росгвардейцы, один из посетителей взял с витрины 4 бутылки виски и шоколад, спрятал под верхнюю одежду и попытался пройти мимо кассы с неоплаченным товаром. Общий ущерб составил порядка 5 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанным оказался 27-летний вологжанин, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хищения. Также мужчина находился в розыске по подозрению в совершении кражи.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.