82-летняя женщина погибла на пожаре в Белозерском районе

05.01.2022 [Происшествия]

Пожар в деревянном четырехквартирном доме в селе Зубово Белозерского района произошел накануне вечером. По информации регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной части пожарной охраны примерно в 18.20. На место пожара выдвинулись 13 человек на четырех машинах.

По информации МЧС, в доме из четырех квартир три были нежилые. В четвертой проживала 82-летняя женщина.

«Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Сгорела кровля. Огнём повреждена наружная и внутренняя отделка по всей площади дома», — рассказали в региональном управлении МЧС.

В пожаре погибла хозяйка четвертой квартиры. Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность печи.

Тэги: пожар, погибла во время пожара

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