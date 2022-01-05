82-летняя женщина погибла на пожаре в Белозерском районе

Пожар в деревянном четырехквартирном доме в селе Зубово Белозерского района произошел накануне вечером. По информации регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной части пожарной охраны примерно в 18.20. На место пожара выдвинулись 13 человек на четырех машинах.

По информации МЧС, в доме из четырех квартир три были нежилые. В четвертой проживала 82-летняя женщина.

«Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Сгорела кровля. Огнём повреждена наружная и внутренняя отделка по всей площади дома», — рассказали в региональном управлении МЧС.

В пожаре погибла хозяйка четвертой квартиры. Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность печи.