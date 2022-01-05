Денис Спицов занял второе место в масс-старте на лыжной многодневке «Тур де Ски»

10-километровая гонка с общего старта в гору в Валь де Фиемме завершала лыжную многодневку «Тур де Ски», которая проходила с 28 декабря 2021 по 4 января 2022 года.

Уроженец Вожеги Денис Спицов и Щюр Рёте из Норвегии уже на середине дистанции смогли оторваться от общей группы преследователей и между собой распределили 1 и 2 место в этой гонке. В итоге победу одержал норвежец, опередив Дениса на 2,4 секунды.

В общем зачёте «Тур де Ски» Спицов занял четвертое место, 10 секунд уступив в генеральной квалификации финну Иво Нисканену, который стал третьим. Лучший среди россиян — Александр Большунов занял второе место. Победу одержал Йоханнес Клебо из Норвегии.

После завершения многодневки трёхкратный призёр Олимпийских игр Денис Спицов опубликовал пост в своём Инстаграме:

«Огромное вам всем спасибо за слова поддержки и веру в меня!» — написал Спицов.

У женщин победу в общем зачете одержала Наталья Непряева, став первой россиянкой, которой покорился «Тур де Ски».

Отметим, что Денис Спицов родился в Вожеге Вологодской области. Сейчас тренируется и выступает за Тюменскую область.