Денис Спицов занял второе место в масс-старте на лыжной многодневке «Тур де Ски»

05.01.2022 [Спорт]

10-километровая гонка с общего старта в гору в Валь де Фиемме завершала лыжную многодневку «Тур де Ски», которая проходила с 28 декабря 2021 по 4 января 2022 года.
Уроженец Вожеги Денис Спицов и Щюр Рёте из Норвегии уже на середине дистанции смогли оторваться от общей группы преследователей и между собой распределили 1 и 2 место в этой гонке. В итоге победу одержал норвежец, опередив Дениса на 2,4 секунды.

В общем зачёте «Тур де Ски» Спицов занял четвертое место, 10 секунд уступив в генеральной квалификации финну Иво Нисканену, который стал третьим. Лучший среди россиян — Александр Большунов занял второе место. Победу одержал Йоханнес Клебо из Норвегии.

После завершения многодневки трёхкратный призёр Олимпийских игр Денис Спицов опубликовал пост в своём Инстаграме:

«Огромное вам всем спасибо за слова поддержки и веру в меня!» — написал Спицов.

У женщин победу в общем зачете одержала Наталья Непряева, став первой россиянкой, которой покорился «Тур де Ски».
Отметим, что Денис Спицов родился в Вожеге Вологодской области. Сейчас тренируется и выступает за Тюменскую область.

Тэги: лыжные гонки

ТОП НЕДЕЛИ

Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом
Бензовоз врезался в столб и обесточил улицу Конева в Вологде
С 1 января в Вологодской области повысится плата за капремонт
Житель Вологодской области выиграл 1 млн рублей в лотерею
30-летний житель Вологды подозревается в совершении убийства в новогоднюю ночь
10 человек скончались от коронавируса за сутки в Вологодской области
Конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова объявлен в Вологде
Музей одного стихотворения появился в Вологодской области благодаря усилиям энтузиастов
Ранее спокойная Вологодская область выбилась в ТОП-3 регионов по уровню тревожности
Житель Вологды несколько раз в течение дня выносил из супермаркета под курткой продукты и спиртное

Похожие новости

Юлия Чекалева и Максим Черезов победили в ночной лыжной гонке под Вологдой

Соревнования прошли накануне вечером в Кириках Улитах

233
0

Вологодская лыжница Алина Пеклецова преодолела сито квалификации на Европейский олимпийский фестиваль

Всероссийские юношеские соревнования, по результатам которых будет сформирована Сборная России, проходят в Сыктывкаре.

1534
0

В Вологде собирают деньги на операцию легенде лыжного спорта

Одна из сильнейших лыжниц в истории вологодского спорта нуждается в операции коленных суставов

2451
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Количество умерших от коронавируса вологжан превысило отметку в 3000 человек
Юлия Чекалева и Максим Черезов победили в ночной лыжной гонке под Вологдой
Вологжанин пытался вынести из магазина 4 бутылки виски и шоколад
82-летняя женщина погибла на пожаре в Белозерском районе
Денис Спицов занял второе место в масс-старте на лыжной многодневке «Тур де Ски»
В новогоднюю ночь под Вологдой умер известный литературный критик Эмиль Сокольский
Более 350 лыжников принимают участие в ночной гонке под Вологдой
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7470
0
05.01.2022 [БлогоVO]

Село Кичменгский Городок, полёт над центром, декабрь 2021

162
0
31.12.2021 [Обзор Прессы]

Где в Вологде сделать лучшую новогоднюю фотографию

1206
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика