В новогоднюю ночь под Вологдой умер известный литературный критик Эмиль Сокольский

В новогоднюю ночь в Вологодской области скончался известный литературный критик Эмиль Сокольский, который приехал в наш регион из Ростова-на-Дону за материалами для своей новой работы.

«В новогоднюю ночь умер Эмиль Сокольский, известный писатель из Ростова-на-Дону, критик, литературовед, краевед, музыковед, член Союза писателей XXI века, зам. главного редактора журнала „Дети Ра“. Ему было 57 лет. Умер он в Вологодской области, куда поехал за материалами для своей работы», — написала на своей страничке в соцсетях член Союза писателей Москвы Нина Краснова.

По ее словам, мама Эмиля, которой сейчас 80 лет и которая недавно перенесла ковид, хочет, чтобы ее сына кремировали, и привезли урну с его прахом в Ростов-на-Дону. Правда, для этого тело умершего сына необходимо будет переправить в Ярославль, где работает ближайший к Вологде крематорий.