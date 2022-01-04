Более 350 лыжников принимают участие в ночной гонке под Вологдой

356 участников зарегистрировались на ночную командную гонку ROCK NIGHT TEAM, которая стартовала в Кириках-Улитах под Вологдой. Каждому из спортсменов предстоит преодолеть дистанцию в 17 километров.

Под первым номером в стартовом протоколе числится вологодская лыжница, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, призер этапов Кубка мира, многократная чемпионка России, мастер спорта международного класса Юлия Чекалева.

Как рассказали организаторы гонки — команда Вологдамарафон, отмены стартов не планируется, несмотря на холодную погоду.

«При усилении ветра или понижении температуры возможно сокращение дистанции. В то же время одевайтесь теплее, применяйте пластыри и другие средства от возможного обморожения лица», — написали сегодня представители Вологдамарафона в соцсетях.

Итоги забега будут подведены чуть позже.