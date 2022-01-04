Пострадавших в ДТП в Беларуси вологжан в скором времени перевезут в Россию

Шестеро жителей Вологодской области, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Беларуси, в скором времени будут переправлены в Россию. Об этом ИА Вологдарегион заявили в Ситуационном центре губернатора области.

По данным центра, травмы различной степени тяжести — ушибы, сотрясение головного мозга, гематомы и переломы получили вологжане: 44-летний мужчина, три женщины (1979, 1964 годов рождения, дата рождения третьей не известна), а также 38-летняя череповчанка и ее 8-летний сын.

Как сообщает сайт МВД Беларуси, авария произошла 3 января в Лиозненском районе Беларуси на трассе М-8, где столкнулись туристический автобус с российскими туристами и легковой автомобиль Рено. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в экскурсионный автобус. В результате ДТП водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы.

Машины скорой помощи доставили туристов в Витебскую областную больницу — 41 человека. По сообщению главного врача больницы Евгения Матусевича, для лечения пострадавших в ДТП были развернуты все необходимые силы и средства. Пять человек были доставлены в тяжелом состоянии: у них травмы позвоночника, ключицы, пяточной области. У остальных пациентов — черепно-мозговые и челюстно-лицевые травмы, раны и ушибы.

«Мы с пострадавшими вологжанами постоянно держим связь. По нашей информации, скоро они будут перевезены в нашу страну», — рассказала Вологдарегион начальник отдела внешних связей администрации губернатора Анна Лоскутенко.

Всего в автобусе находились 42 человека, из которых 40 — туристы из России.