В Шекснинском районе бездомный мужчина промышлял кражами с дач

04.01.2022 [Происшествия]

В Шекснинском районе задержан 62-летний мужчина по подозрению в серии дачных краж. Преступления были выявлены в ходе патрулирования дачных участков: полицейские обнаружили, что в трех домах выбиты стекла.

«В ходе осмотров мест преступлений полицейские установили, что в первых двух домах злоумышленники ничего не похитили, а из третьего дома похищены 5 бутылок коньяка и бутылка водки. Сумма ущерба составила 1500 рублей», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сыщики выяснили, что хищению причастен 62-летний местный житель. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

«Задержанный пояснил, что проникал в дачные дома для временного проживания и пропитания, так как его дом находится в аварийном состоянии», — также пояснили в управлении полиции.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям за кражу. Полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

 

Тэги: кражи, дачи

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