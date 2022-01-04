В Шекснинском районе бездомный мужчина промышлял кражами с дач

В Шекснинском районе задержан 62-летний мужчина по подозрению в серии дачных краж. Преступления были выявлены в ходе патрулирования дачных участков: полицейские обнаружили, что в трех домах выбиты стекла.

«В ходе осмотров мест преступлений полицейские установили, что в первых двух домах злоумышленники ничего не похитили, а из третьего дома похищены 5 бутылок коньяка и бутылка водки. Сумма ущерба составила 1500 рублей», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сыщики выяснили, что хищению причастен 62-летний местный житель. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

«Задержанный пояснил, что проникал в дачные дома для временного проживания и пропитания, так как его дом находится в аварийном состоянии», — также пояснили в управлении полиции.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям за кражу. Полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.