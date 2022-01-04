В Вологодской области уровень заболеваемости коронавирусом снова начал расти

В Вологодской области за минувшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболеваемости от коронавирусной инфекции. При том, что в первых числах января 2022 года количество заболевших резко упало. Минимум был зафиксирован 2 января — 69 заболевших.

В целом по России статистика говорит о 15 903 заболевших, что также значительно ниже уровня конца декабря 2021 года.

При этом в Вологодской области 250 человек выздоровело, десять человек умерли. Такая статистика 4 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 100 280 пациентам. Большая часть из них — 92 255 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 994 человека.