В Вологодской области уровень заболеваемости коронавирусом снова начал расти

04.01.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболеваемости от коронавирусной инфекции. При том, что в первых числах января 2022 года количество заболевших резко упало. Минимум был зафиксирован 2 января — 69 заболевших.  

В целом по России статистика говорит о 15 903 заболевших, что также значительно ниже уровня конца декабря 2021 года.

При этом в Вологодской области 250 человек выздоровело, десять человек умерли. Такая статистика 4 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 100 280 пациентам. Большая часть из них — 92 255 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 994 человека.

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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