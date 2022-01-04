Житель Вологодской области выиграл 1 млн рублей в лотерею

Распространитель государственных лотерей «Столото» подвел итоги новогоднего тиража «Русского лото».

По его информации, совокупная сумма выигрышей жителей Вологодской области в новогоднем тираже «Русского лото» составила 13 826 792 руб. При этом один счастливчик стал обладателем 1 млн руб. Правда, он еще не обратился за выигрышем.

По итогам новогоднего тиража «Русского лото», в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд рублей.

Также в первый день нового года 52 участника из разных регионов страны выиграли по 1 млн руб. Еще 64 — закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по 1 миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тыс. руб.