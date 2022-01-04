Укравших светящуюся ель с улицы Пушкинской Вологды мэр города назвал вологадами

04.01.2022 [Происшествия]

На улице Пушкинской областного центра пропала светящаяся ель, еще одна повреждена. Об этом рассказал на своей страничке в соцсетях мэр города Сергей Воропанов.

«Вологады — люди из разряда „ломать-крушить“, не ценящие городские украшения и труд людей. С каждым таким случаем все сложнее подбирать приличные слова. На календаре всего третий день нового года, а среди новогодней иллюминации у нас уже потери», — рассказал Сергей Воропанов.

По словам мэра, поврежденная ель будет восстановлена силами специалистов департамента городского хозяйства. Поисками хулиганов сейчас занимаются полицейские Вологды.

Тэги: новогодние украшения, мэр вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом
Бензовоз врезался в столб и обесточил улицу Конева в Вологде
С 1 января в Вологодской области повысится плата за капремонт
В Междуреченском районе обвиняемый в убийстве, который полгода скрывался от следствия в лесу, скончался в больнице
30-летний житель Вологды подозревается в совершении убийства в новогоднюю ночь
10 человек скончались от коронавируса за сутки в Вологодской области
Конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова объявлен в Вологде
Музей одного стихотворения появился в Вологодской области благодаря усилиям энтузиастов
Житель Вологды несколько раз в течение дня выносил из супермаркета под курткой продукты и спиртное
Ранее спокойная Вологодская область выбилась в ТОП-3 регионов по уровню тревожности

Похожие новости

Выставка новогодних игрушек разных лет открылась в музее сталкеров в Вологде

Посетить выставку с экскурсией можно по предварительной записи

1258
0

Неуклюжий вандал сломал в Череповце светящуюся лилию

Молодой человек хотел стать Дюймовочкой и попытался залезть в цветок. Лилия была установлена в парке 200-летия и не простояла даже трех дней

1111
0

Главную новогоднюю ель Вологды установили на площади Революции

В этом году областную столицу украшают к новогодним праздникам раньше обычного

2059
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шекснинском районе бездомный мужчина промышлял кражами с дач
В Вологодской области уровень заболеваемости коронавирусом снова начал расти
Житель Вологодской области выиграл 1 млн рублей в лотерею
Укравших светящуюся ель с улицы Пушкинской Вологды мэр города назвал вологадами
81-летняя жительница Никольска сгорела в своем доме
Череповецкая «Северсталь» не смогла переиграть минское «Динамо»
Маленькие девочки пострадали в ДТП в Нюксенском районе Вологодской области
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7408
0
04.01.2022 [БлогоVO]

Знакомим вас с новым председателем Вологодского гарнизонного военного суда В.В. Ладным

174
0
31.12.2021 [Обзор Прессы]

Где в Вологде сделать лучшую новогоднюю фотографию

1093
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика