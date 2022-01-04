Укравших светящуюся ель с улицы Пушкинской Вологды мэр города назвал вологадами

На улице Пушкинской областного центра пропала светящаяся ель, еще одна повреждена. Об этом рассказал на своей страничке в соцсетях мэр города Сергей Воропанов.

«Вологады — люди из разряда „ломать-крушить“, не ценящие городские украшения и труд людей. С каждым таким случаем все сложнее подбирать приличные слова. На календаре всего третий день нового года, а среди новогодней иллюминации у нас уже потери», — рассказал Сергей Воропанов.

По словам мэра, поврежденная ель будет восстановлена силами специалистов департамента городского хозяйства. Поисками хулиганов сейчас занимаются полицейские Вологды.