81-летняя жительница Никольска сгорела в своем доме

Одноэтажный деревянный дом сгорел сегодня ночью в Никольске. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании дома на улице Новоборисовской поступило на пульт пожарной охраны около половины первого.

В результате пожара огнем уничтожены хозпостройки, а также автомобиль ВАЗ-1111 «Ока», повреждены кровля и стены жилого дома. Общая площадь пожара составила 135 квадратных метров. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в хозпостройке.

В огне погибла хозяйка жилья — 81-летняя женщина.