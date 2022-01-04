Череповецкая «Северсталь» не смогла переиграть минское «Динамо»

Хоккейный клуб «Северсталь» продолжает «лихорадить». Череповчане могут обыграть одного из лидеров Восточной конференции казанский «Ак Барс», или биться на равных с магнитогорским «Металлургом». А могут проиграть прямым конкурентам за выход в плей-офф, которые сейчас находятся ниже в турнирной таблице — подольскому «Витязю». Или, как это случилось накануне, минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сталевары» открыли счёт уже на восьмой минуте матча. Робин Пресс реализовал большинство 5×3, на что гости ответили четырьмя заброшенными шайбами подряд и после сорока минут игры на табло горели цифры 1:4.

В заключительной двадцатиминутке Кирилл Пилипенко и Егор Морозов немного скрасили поражение «Северстали». Между этими шайбами был еще гол минчанина Артёма Демкова. Окончательный счёт в матче 3:5.

«Хочется извиниться перед болельщиками. Сегодня был аншлаг. Не смогли порадовать. Прежде всего, проиграли в движении, желании, самоотдаче. Потом желание, конечно, появилось, но было уже поздно», — сказал после матча главный тренер «Северстали», Андрей Разин.

Следующий матч череповчане проведут 6 января против китайского «Куньлунь Ред Стар». Игра пройдёт в подмосковном городе Мытищи.