Маленькие девочки пострадали в ДТП Нюксенском районе Вологодской области

Дорожная авария случилась сегодня на 234-м километре трассы Чекшино — Тотьма — Котлас на территории Нюксенского района.

Как сообщает «Вологдарегион», на трассе 32-летний водитель трактора МТЗ-82 чистил от снега трассу. Он не убедился в безопасности проведения дорожных работ и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого ехал 34-х летний житель Ярославской области.

От удара с трактором легковая машина съехала с дороги в кювет.

«При столкновении пострадали две пассажирки „Лады“ — девочки трех и четырех лет, которые сидели в салоне легковушки сзади, находились в специальных детских удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности», — рассказала ИА «Вологда Регион» начальник отделения пропаганды областного управления ГИБДД Ирина Трусова.

Девочки с травмами были доставлены в центральную районную больницу Нюксеницы.