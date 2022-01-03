Дыра «размером с кулак» ликвидирована на теплосетях в поселке Федотово Вологодского района

03.01.2022 [Общество]

В Вологодском районе рабочие завершили работы на месте прорыва на теплотрассе и запустили отопление в дома федотовцев. Как сообщает администрация Вологодского района, причиной аварии стала «дыра размером с кулак» на теплотрассе, которую обнаружили рабочие в ходе ремонтно-восстановительных работ.  

"Коммунальщики оперативно нашли место прорыва, вырезали поврежденный участок трубы и заменили его на новый. В настоящее время котельная функционирует в штатном режиме, тепло возвращается в квартиры жителей поселка", — сообщает администрация района.

 

Тэги: прорыв, теплотрасса

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