Дыра «размером с кулак» ликвидирована на теплосетях в поселке Федотово Вологодского района

В Вологодском районе рабочие завершили работы на месте прорыва на теплотрассе и запустили отопление в дома федотовцев. Как сообщает администрация Вологодского района, причиной аварии стала «дыра размером с кулак» на теплотрассе, которую обнаружили рабочие в ходе ремонтно-восстановительных работ.

"Коммунальщики оперативно нашли место прорыва, вырезали поврежденный участок трубы и заменили его на новый. В настоящее время котельная функционирует в штатном режиме, тепло возвращается в квартиры жителей поселка", — сообщает администрация района.