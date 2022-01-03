2022 год будет Годом культурного наследия народов России

03.01.2022 [Общество]

Решение было принято «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации», — говорится в указе.

Предложение объявить 2022-й годом культурного наследия президент поддержал еще в ноябре 2019 года, отметив необходимость «хорошо и содержательно» наполнить программу года и учесть особенности каждого региона России. В указе от 30 декабря 2021 года президент поручил правительству страны в двухмесячный срок создать организационный комитет и обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению года культурного наследия народов России, — сообщает сайт Cultinfo.ru.

Ежегодно, начиная с 2007 года, который был объявлен Годом русского языка, каждый следующий год посвящается какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания.

К примеру, 2021-й год был объявлен Годом науки и технологий, 2020-й стал Годом памяти и славы. Напомним, что 2014 год был объявлен Годом культуры, 2015-й — Годом литературы, 2016-й стал Годом российского кино, а 2019-й — Годом театра.

 

Тэги: 2022 год

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