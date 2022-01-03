Житель села Куркино Вологодского района «проспал» системный блок от компьютера в новогоднюю ночь

В селе Куркино Вологодского района в новогоднюю ночь местный житель «проспал» системный блок от компьютера. Запчасть от компьютера стоимостью почти в 30 000 рублей украл знакомый потерпевшего, зашедший в гости на праздничный огонек.

О краже стало известно от самого потерпевшего, который обратился с заявлением в полицию. Мужчина рассказал, что в новогоднюю ночь из его дома неизвестные похитили системный блок от компьютера. Сумму ущерба заявитель оценил в 27,5 тысяч рублей. По заявлению на место преступления отправился инспектор-кинолог Кирилл Черняев со своим четвероногим напарником по кличке Грей.

«Пес сразу взял след и привёл полицейских к гаражам, где в снегу был найден корпус от пропавшего системного блока. Продолжив поиски, служебная собака привела полицейских к дому возможного подозреваемого», — рассказали в региональном УМВД.

Сыщики установили человека, причастного к краже. Им оказался 35-летний житель села Куркино.

«В беседе с оперативниками задержанный признался, что в новогоднюю ночь зашел в гости к приятелю и увидел, что тот уже спит. Решив не уходить с пустыми руками, он прихватил с собой системный блок. На улице за гаражами подозреваемый разобрал системник, а корпус выбросил в снег. Содержимое унес домой, планируя продать», — также рассказали в областном управлении полиции.

В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Следственным отделом ОМВД России по Вологодскому району возбуждено уголовное дело по статье за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.