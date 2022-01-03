В Вологодской области 10 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки

Несмотря на резкое снижение заболеваемости от коронавируса, уровень смертности в Вологодской области от COVID остается высоким.

За минувшие сутки выявлено всего 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В целом по России статистика говорит о 16 343 заболевших.

При этом в Вологодской области 244 человека выздоровело, десять человек умерли. Такая статистика 3 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 100 197 пациентам. Большая часть из них — 92 005 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 984 человека.

Вологодская область остается на 28 месте в России по общему количеству заболевших коронавирусом.