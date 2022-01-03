В поселке Федотово Вологодского района около 2000 человек остались без отопления

Сообщение об аварийном отключении котельной в результате прорыва на сетях теплоснабжения поступило в ЕДДС Вологодского района 3 января в 7.30.
По предварительной информации без отопления остались 16 многоквартирных домов, в которых проживают около 2000 человек. В зоне отключения отопления оказались объекты социальной инфраструктуры: школа, детский сад, дом культуры, здание участковой больницы.
Как сообщает информационный центр администрации Вологодского района, аварийное отключение никак не повлияло на их функционирование: образовательные учреждения не работают в новогодние каникулы, а в помещении больницы проводится ремонт, поэтому прием больных приостановлен.
На месте происшествия сейчас работают специалисты МУП ЖКХ «Федотово», а также руководитель администрации района Игорь Быков.
«По состоянию на 10.00 котельная работает, место прорыва обнаружено, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Предположительно авария будет устранена к 17.00» - сообщили в администрации Вологодского района.