В поселке Федотово Вологодского района около 2000 человек остались без отопления

03.01.2022 [Происшествия]

Сообщение об аварийном отключении котельной в результате прорыва на сетях теплоснабжения поступило в ЕДДС Вологодского района 3 января в 7.30.

По предварительной информации без отопления остались 16 многоквартирных домов, в которых проживают около 2000 человек. В зоне отключения отопления оказались объекты социальной инфраструктуры: школа, детский сад, дом культуры, здание участковой больницы.

Как сообщает информационный центр администрации Вологодского района, аварийное отключение никак не повлияло на их функционирование: образовательные учреждения не работают в новогодние каникулы, а в помещении больницы проводится ремонт, поэтому прием больных приостановлен.

На месте происшествия сейчас работают специалисты МУП ЖКХ «Федотово», а также руководитель администрации района Игорь Быков.

«По состоянию на 10.00 котельная работает, место прорыва обнаружено, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Предположительно авария будет устранена к 17.00» - сообщили в администрации Вологодского района.

 

 

Тэги: теплотрасса, Вологодский район

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