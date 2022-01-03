Житель Белозерского района сгорел вместе с домом

03.01.2022 [Происшествия]

В Белозерском районе 64-летний мужчина сгорел во время пожара. Происшествие случилось накануне в селе Зубово Шольского сельского поселения.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, возгорание произошло во втором часу дня.

«2 января в 13 часов 14 минут поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном доме на улице Подгорной», — пояснили в региональном управлении МЧС.

Дом площадью 72 квадратных метра полностью уничтожен огнем. Во время пожара погиб владелец дома.

Предположительная причина — неосторожность при курении собственника дома.

Тэги: пожар, погиб в огне

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