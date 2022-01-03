Футбольная школа московского «Динамо» откроется в Вологде в 2022 году

03.01.2022 [Спорт]

Вологодский футбольный клуб «Динамо» подписал договор о сотрудничестве с одноклубниками из Москвы. В рамках этого соглашения уже в 2022 году в областной столице должна открыться футбольная школа московского «Динамо». Детские тренеры из Вологды отправятся на обучение и стажировку в Академию «Динамо» им. Льва Яшина в Москве.

Как написано на страничке вологодского «Динамо» в соцсетях, группа в вологодский филиал московской футбольной школы будет набираться в начале весны. На первом этапе школа будет работать с самыми младшими возрастами. Тренировки начнут проводиться по методикам и под контролем академии «Динамо» (Москва).

Воспитанники школы станут участвовать в турнирах академии, плотно взаимодействовать с клубом «Динамо» (Вологда), а с лучшими футболистами будут работать детские тренеры «Динамо» (Москва).

Тэги: Футбол, Динамо Вологда

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