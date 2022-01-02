30-летний житель Вологды подозревается в совершении убийства в новогоднюю ночь

30-летний житель Вологды арестован по подозрению в совершении убийства в новогоднюю ночь.

По версии следствия, в ночь на 1 января 30-летний житель Вологды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударил ножом в грудь своего 32-летнего знакомого.

От полученной травмы пострадавший скончался в больнице спустя несколько часов.

После совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия, вернувшись в свою квартиру, где и был задержан полицейскими.

2 января по ходатайству следствия подозреваемый судом заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Сообщается, что подозреваемый и ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение преступления против жизни.

