48-летний житель Череповца подозревается в совершении убийства под Новый год

02.01.2022 [Происшествия]

48-летний житель Череповца подозревается в совершении убийства под Новый год.

По версии следствия, в ночь с 31 декабря на 1 января подозреваемый распивал спиртное у себя дома в кругу приятелей и ударил ножом в грудь одного из них.  Пострадавший, 45-летний череповчанин, скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. 

– При допросе он признался в содеянном, пояснив, что причиной убийства стало агрессивное поведение потерпевшего, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

2 января по ходатайству следствия подозреваемый судом заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
 

Тэги: убийство

ТОП НЕДЕЛИ

Непривитых от коронавируса сотрудников вологодского драмтеатра отстранили от работы без сохранения зарплаты
Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом
В Вологде рухнул еще один дом Шахова. На этот раз пряничный
Бензовоз врезался в столб и обесточил улицу Конева в Вологде
Бывший замначальника колонии в Шексне получил восемь лет лишения свободы за взятки
С 1 января в Вологодской области повысится плата за капремонт
В Междуреченском районе обвиняемый в убийстве, который полгода скрывался от следствия в лесу, скончался в больнице
Вологодскому губернатору вручили орден «За заслуги перед Отечеством IV степени»
10 человек скончались от коронавируса за сутки в Вологодской области
Конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова объявлен в Вологде

Похожие новости

30-летний житель Вологды подозревается в совершении убийства в новогоднюю ночь

Мужчина и раньше был неоднократно судим за преступления против жизни

207
0

В Междуреченском районе обвиняемый в убийстве, который полгода скрывался от следствия в лесу, скончался в больнице

Уголовное дело в его отношении было прекращено

2238
0

Двоих вологжан осудили за убийство бездомного

Один из них получил 10 лет колонии, второй, признанный также виновным в разбое — 13 лет колонии

1704
0

Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой

Сегодня суд продлил ей арест по 18 марта 2022 года

3934
0

Двое освободившихся из колонии мужчин до смерти избили жителя Бабаевского района

По версии следствия, потерпевший сам пригласил их к себе в гости

2036
0

Вологжанин, который убил знакомую и сжёг тело, пытался обжаловать решение об аресте

Суд оставил его под стражей по 2 февраля 2022 года

2153
0

Обвиняемую в убийстве Сони Жаворонковой направили в Москву на психиатрическую экспертизу

Ее проводит научный центр имени Сербского. Ульяна Ланская пробудет там до конца декабря

3256
0

Житель Череповца убил собутыльника и лёг спать в той же комнате

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря 2021 года

1347
0

Жителя Тотьмы осудили за убийство собутыльника

Ему назначено наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима

891
0

Вологжанка из ревности зарезала знакомую

Инцидент произошёл 19 ноября 2021 года

3333
0

Житель Усть-Кубинского района арестован по подозрению в жестоком убийстве собутыльника

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире подозреваемого в селе Устье вечером 4 декабря 2021 года

1660
0

В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело

Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, как мужчина выносит тело убитой в подъезд

4298
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

30-летний житель Вологды подозревается в совершении убийства в новогоднюю ночь
48-летний житель Череповца подозревается в совершении убийства под Новый год
Продолжаются проблемы с отключением электроэнергии из-за снегопадов в Устюженском и Череповецком районах Вологодской области
247 человек в Вытегорском районе остались без электричества 1 января
За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 69 случаев коронавирусной инфекции
Пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Вологде после Нового года
Драка в баре на улице Чехова в Вологде произошла 1 января
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7283
0
02.01.2022 [БлогоVO]

Наша страна остаётся передовиком научных идей

312
0
31.12.2021 [Обзор Прессы]

Где в Вологде сделать лучшую новогоднюю фотографию

817
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика