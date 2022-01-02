48-летний житель Череповца подозревается в совершении убийства под Новый год.

По версии следствия, в ночь с 31 декабря на 1 января подозреваемый распивал спиртное у себя дома в кругу приятелей и ударил ножом в грудь одного из них. Пострадавший, 45-летний череповчанин, скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали.

– При допросе он признался в содеянном, пояснив, что причиной убийства стало агрессивное поведение потерпевшего, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

2 января по ходатайству следствия подозреваемый судом заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

