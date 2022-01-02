Драка в баре на улице Чехова в Вологде произошла 1 января

02.01.2022 [Происшествия]

Трех человек задержали 1 января сотрудники вневедомственной охраны Вологды за драку в баре. Одному посетителю бара потребовалась помощь медиков.

Вызов на пульт дежурного поступил около 21:00. Как выяснилось, в одном из баров на улице Чехова отдыхала компания молодых людей. 

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, в ходе беседы и распития спиртных напитков между посетителями бара возник горячий спор.  38-летний мужчина бурно отстаивал свою точку зрения, что не понравилось его приятелям. В результате трое посетителей бара – два 22-летних мужчины и 21-летний молодой человек распылили в глаза возмущенному посетителю аэрозоль и нанесли несколько ударов по лицу. 

Росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали прибывшим на место медикам. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей и передали их полицейским для дальнейшего разбирательства.
 

Тэги: драка

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