Полицейский-кинолог с собакой нашли потерявшегося мужчину в Вологде.

1 января в дежурную часть УМВД России по городу Вологде обратилась взволнованная женщина. Она рассказала, что ее 33-летний муж ушел из дома и не возвращается, а на телефонные звонки не отвечает.

Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия. В составе группы были инспектор-кинолог старший сержант полиции Олег Межуев и бельгийская овчарка по кличке Бэрк.

– При отработке дворовых территории собака сразу взяла запаховый след и привела правоохранителей в двор одного из домов на улице Луначарского, где и был найден мужчина, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Полицейским мужчина объяснил, что накануне поругался с женой, поэтому ушел из дома, а на звонки не отвечал, потому что потерял телефон.

