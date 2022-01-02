Полицейский-кинолог с собакой нашли потерявшегося мужчину в Вологде

02.01.2022 [Происшествия]

Полицейский-кинолог с собакой нашли потерявшегося мужчину в Вологде.

1 января в дежурную часть УМВД России по городу Вологде обратилась взволнованная женщина. Она рассказала, что ее 33-летний муж ушел из дома и не возвращается, а на телефонные звонки не отвечает.

Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия. В составе группы были инспектор-кинолог старший сержант полиции Олег Межуев и бельгийская овчарка по кличке Бэрк.

– При отработке дворовых территории собака сразу взяла запаховый след и привела правоохранителей в двор одного из домов на улице Луначарского, где и был найден мужчина, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Полицейским мужчина объяснил, что накануне поругался с женой, поэтому ушел из дома, а на звонки не отвечал, потому что потерял телефон.
 

Тэги: кинолог, кинологи, полицейская собака, собака

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