Один из наиболее опасных астероидов приблизится к Земле весной 2029 года

Один из наиболее опасных астероидов – астероид Апофис весной 2029 года приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По прогнозам это событие произойдет 13 апреля 2029 года. Скорость сближения Земли с астероидом составит 7,42 километра в секунду.

Ученые сообщают, что если астероид столкнется с Землей, то высвободившаяся при этом энергия составит 1 717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году.

– Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду, — говорится в прогнозе ВНИИ ГОЧС.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Его диаметр – 325 метров, вес — около 27 миллионов тонн. Согласно мнению некоторых ученых, падениями подобных астероидов как раз и объясняется массовое исчезновение живых организмов около 250 миллионов лет назад или вымирание динозавров.

На Земле известны места нахождения порядка 120 очень крупных астероидных кратеров. Самым большим в России считается Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера – 75 километров, внешнего — 100 километров. Это столкновение Земли с астероидом произошло примерно 36 миллионов лет назад.

Апофис называют наиболее опасным из астероидов. Согласно расчетам ученых, существует 2,7-процентная вероятность столкновения с Землей. Однако позже ученые исключили эту угрозу — сейчас они считают, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит в 37,6 тысячах километров от центра Земли.