53-летний мужчина погиб в пожаре в Вожегодском районе 1 января

02.01.2022 [Происшествия]

53-летний мужчина погиб в пожаре в деревне Пожар Тигинского сельского поселения Вожегодского района Вологодской области. Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном доме поступило 1 января в 18:49.

– Площадь пожара 96 квадратных метров. Сгорели внутренняя отделка дома и имущество. Обуглено потолочное перекрытие и внутренние стены дома. Погиб собственник дома, мужчина 1968 года рождения, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении собственника либо аварийный режим работы электропроводки.

В ликвидации задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава, из них 3 члена добровольной пожарной охраны.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

Тэги: пожар, погиб при пожаре

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