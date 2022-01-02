53-летний мужчина погиб в пожаре в Вожегодском районе 1 января

53-летний мужчина погиб в пожаре в деревне Пожар Тигинского сельского поселения Вожегодского района Вологодской области. Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном доме поступило 1 января в 18:49.

– Площадь пожара 96 квадратных метров. Сгорели внутренняя отделка дома и имущество. Обуглено потолочное перекрытие и внутренние стены дома. Погиб собственник дома, мужчина 1968 года рождения, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении собственника либо аварийный режим работы электропроводки.

В ликвидации задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава, из них 3 члена добровольной пожарной охраны.