62-летний мужчина погиб в пожаре в Череповце 1 января

62-летний мужчина погиб во время пожара, который произошел 1 января в 8:55 в Череповце на Первомайской, 32.

– Квартира находится на 4-м этаже пятиэтажного панельного дома. Площадь пожара 8 квадратных метров. Огнём повреждены внутренняя отделка комнаты, диван, квартира закопчена по всей площади, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пожарные эвакуировали 6 человек, соседи сами вышли из квартир до прибытия пожарных подразделений.

Причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнём во время курения.

В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава.