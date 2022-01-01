В новогоднюю ночь полицейским Вологды пришлось оказывать помощь пострадавшим.

Ранним утром 1 января полицейские спасли мужчину из задымленного автомобиля.

– В 5 часов утра к наряду ППС УМВД России по городу Вологде к капитану полиции Александру Верещагину и старшему сержанту полиции Владиславу Двойнишникову обратился вологжанин. Мужчина сообщил, что на улице Пугачева возле дома номер 32 стоит автомобиль с заведенным двигателем, внутри которого спит человек, – сообщает пресс-служба МВД России по Вологодской области.

Когда наряд патрульно-постовой службы прибыл на место, из-под капота автомобиля уже валил густой дым. Полицейские вытащили водителя из-за руля на свежий воздух, а затем предотвратили дальнейшее возгорание транспорта.

Как выяснилось, мужчина задремал, не заглушив двигатель, и не почувствовал, как автомобиль перегрелся и начал дымить.

Убедившись, что жизни и здоровью автолюбителя ничего не угрожает, правоохранители продолжили несение службы.

В другом случае, в 7 утра наряду ППСП поступил вызов на семейный скандал в село Молочное. По пути в Молочное, неподалеку от деревни Семенково, патрульные заметили мужчину, который лежал без сознания в снегу на обочине. Молодой человек не мог двигаться: у него были обморожены руки, а ноги полностью закоченели.

Полицейские вызвали скорую помощь, оказав первую доврачебную помощь пострадавшему. Пострадавшего передали медикам. Сообщается, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.