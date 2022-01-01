Обновленную кинокарту Вологодской области опубликовал кинотеатр «Комсомолец»

01.01.2022 [Культура]

Череповецкий кинотеатр «Комсомолец» подвел итоги года и опубликовал обновленную инфографику о фильмах, съёмки которых частично или полностью проходили на территории Вологодской области.

Напомним, такую карту сотрудники кинотеатра уже готовили в сентябре 2020 года. Сейчас они внесли на карту дополнения – шесть фильмов, съемки которых проходили в регионе в этом году.

– В кинокарту были внесены уточнения, добавлены шесть новых фильмов. Был добавлен фильм Антона Дорина «Чудо» (2013), съемки которого проходили в деревнях Чекшино, Замошье и Акуловское Сокольского района. Во втором сезоне популярного сериала «Метод» (2021) были замечены кадры тюрьмы «Вологодский пятак», а в сериал «Ментовские войны 11» (2017) попали кадры из Вологды. В 2021 году вышел новый фильм череповецкого режиссера Сергея Задорина «Афроамериканец». Также стало известно о новых проектах 2022 года: фильме-катастрофе «Одна» режиссера Дмитрия Суворова, о единственной выжившей в авиакатастрофе (выход фильма 2 марта 2022 года) и фильме «Прорицатель» о диаконе Александре Воскресенском, который жил в Вологде в XIX-м веке и обладал даром предвидения, – говорится в сообщении.

В 2021 году в Великом Устюге были запланированы съемки новогодней комедии «Елки 8», но планам вновь не суждено было сбыться. Это уже вторая неудачная попытка Вологодской области попасть в новогодний альманах. До этого были отсняты фрагменты празднования Нового года на родине Деда Мороза для фильма «Ёлки 2», но в финальный монтаж эти эпизоды не попали.

Тэги: кино, съемки фильма, съемки

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