53-летний житель Вологды пытался расплатиться за товар билетом банка приколов.

Сигнал с кнопки тревожной сигнализации поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны из одного из магазинов на проспекте Победы в Вологде 31 декабря.

– Прибывшие на объект росгвардейцы выяснили, что один из посетителей взял с прилавка бутылку спиртного, спрятал под верхнюю одежду и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Работники торговой точки уличили гражданина в хищении. Мужчина вернул товар, сказал, что заплатит за алкоголь, и протянул купюру продавцу. Бдительная женщина обратила внимание, что банкнота не настоящая, а является сувенирной продукцией, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушителя задержали. Им оказался 53-летний вологжанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.