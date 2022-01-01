Житель Вологды пытался расплатиться за товар билетом банка приколов

01.01.2022 [Происшествия]

53-летний житель Вологды пытался расплатиться за товар билетом банка приколов. 

Сигнал с кнопки тревожной сигнализации поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны из одного из магазинов на проспекте Победы в Вологде 31 декабря.

– Прибывшие на объект росгвардейцы выяснили, что один из посетителей взял с прилавка бутылку спиртного, спрятал под верхнюю одежду и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Работники торговой точки уличили гражданина в хищении. Мужчина вернул товар, сказал, что заплатит за алкоголь, и протянул купюру продавцу. Бдительная женщина обратила внимание, что банкнота не настоящая, а является сувенирной продукцией, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушителя задержали. Им оказался 53-летний вологжанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Тэги: хулиганство, вор

ТОП НЕДЕЛИ

В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Непривитых от коронавируса сотрудников вологодского драмтеатра отстранили от работы без сохранения зарплаты
В Череповецком районе введен режим чрезвычайной ситуации
Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом
В Вологде рухнул еще один дом Шахова. На этот раз пряничный
Водитель внедорожника пострадал в ДТП с грузовиком в Вологодском районе
Бензовоз врезался в столб и обесточил улицу Конева в Вологде
Бывший замначальника колонии в Шексне получил восемь лет лишения свободы за взятки
С 1 января в Вологодской области повысится плата за капремонт

Похожие новости

Злоумышленники прокололи колеса машины экс-прокурора Череповецкого района

Инцидент произошел в поселке Суда

1716
0

Группа подростков забралась на строительные леса у школы на Окружном шоссе в Вологде

Один из хулиганов повредил камеру наружного видеонаблюдения

7516
0

В Харовске осудили пенсионера, угрожавшего взорвать кафе

Он получил три года колонии общего режима

1904
0

В Вологде водитель обстрелянного «Лексуса» ищет свидетелей инцидента

Машину повредили в период с 18.00 субботы, 1 мая, до 17.30 воскресенья, 2 мая

2420
0

30-летний житель Устюжны избил бабушку и напугал продавца ножом

По решению суда, он на год отправится в колонию общего режима

1477
0

В супермаркете Вологды покупатель распылил перцовый баллончик в лицо кассиру

Мужчину задержали в этом же микрорайоне

2516
0

Вологжанин устроил скандал в суде из-за того, что его попросили надеть маску

На него составили протокол за мелкое хулиганство

1389
0

В Череповце суд продлил срок задержания Гарлема Заргаряна на 72 часа

Бизнесмен подозревается в хулиганстве с применением оружия, самоуправстве, приготовлении к преступлению

1432
0

В Череповце суд арестовал пьяного хулигана, который пытался прорваться на автовокзал без досмотра

Ему также грозит наказание за нарушение требований транспортной безопасности

950
0

В Череповце мужчина пытался подраться с охранником магазина, где его не обслужили без маски

На него составили протокол за мелкое хулиганство

1016
0

Двое мужчин распылили перцовый баллончик в холле ночного клуба Вологды

Свои действия они пояснили тем, что мстили охранникам, не пустивших их в заведение

1204
0

Жителя Череповца будут судить за хулиганство с применением оружия и повреждение чужого автомобиля

В августе 2020 года мужчина обстрелял из ружья дом и машину в деревне Андруково

1572
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вологды пытался расплатиться за товар билетом банка приколов
Каждый четвертый житель России встречает Новый год с праздничным настроением
Конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова объявлен в Вологде
10 человек скончались от коронавируса за сутки в Вологодской области
Музей одного стихотворения появился в Вологодской области благодаря усилиям энтузиастов
Житель Вологды несколько раз в течение дня выносил из супермаркета под курткой продукты и спиртное
Хоккеисты череповецкой «Северстали» завершили год победой над московским «Динамо»
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7189
0
01.01.2022 [БлогоVO]

С новым 2022, друзья!

159
0
31.12.2021 [Обзор Прессы]

Где в Вологде сделать лучшую новогоднюю фотографию

432
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика