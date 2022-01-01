Каждый четвертый житель России встречает Новый год с праздничным настроением

01.01.2022 [Общество]

Лишь каждый четвертый житель России встречает Новый год с праздничным настроением, а каждый седьмой имитирует радость. Новогоднего настроения в канун праздника не было у 6 из 10 россиян. Таковы результаты социологического исследования, которое провела в России компания SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

– Хорошим настроением под Новый год с нами поделились лишь 27% россиян. 14% ждут наступления Нового года без настроения, но держат лицо ради близких. 48% ни от кого не скрывают отсутствия праздничного настроя, – говорится в пресс-релизе компании SuperJob.

Мужчины чаще, чем женщины, отказываются скрывать свои чувства: 51 и 43% соответственно. Россияне старше 45 лет также не хотят никому ничего объяснять и притворяться (52%).

Как выяснилось, дух праздника чаще ощущают те, кто моложе: 22% среди респондентов с возрасте от 45 лет и 31% среди тех, кому еще нет 35-ти. 

Больше всего же тех, кто радуется Новому году, — среди женщин: «Дед Мороз порадовал погодой!»; «Новый год — самый волшебный праздник!»

Опрос проводился в 385 населенных пунктах во всех округах России. В опросе участвовали 1600 респондентов – представители экономически активного населения страны старше 18 лет.
 

Тэги: новый год, праздник, соцопросы, Россия

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