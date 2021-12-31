37-летний житель Вологды несколько раз в течение дня выносил из супермаркета под курткой продукты и спиртное, не оплатив их на кассе.

Сигнал с тревожной сигнализации поступил из супермаркета на улице Текстильщиков на пульт дежурного вневедомственной охраны города Вологды 30 декабря.

– Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что один из посетителей торговой точки пытался пронести мимо кассы неоплаченные продукты питания, – сообщает пресс-службы Управления Росгвардии по Вологодской области. – Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка установили, что данный гражданин, помимо этого случая, в течение нескольких часов еще дважды заходил в магазин и выносил под верхней одеждой неоплаченный товар и спиртное.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили, что этот 37-летний вологжанин находится в розыске по подозрению в нескольких правонарушениях и преступлениях.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

