Житель Вологды несколько раз в течение дня выносил из супермаркета под курткой продукты и спиртное

31.12.2021 [Происшествия]

37-летний житель Вологды несколько раз в течение дня выносил из супермаркета под курткой продукты и спиртное, не оплатив их на кассе. 

Сигнал с тревожной сигнализации поступил из супермаркета на улице Текстильщиков на пульт дежурного вневедомственной охраны города Вологды 30 декабря. 

– Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что один из посетителей торговой точки пытался пронести мимо кассы неоплаченные продукты питания, – сообщает пресс-службы Управления Росгвардии по Вологодской области. – Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка установили, что данный гражданин, помимо этого случая, в течение нескольких часов еще дважды заходил в магазин и выносил под верхней одеждой неоплаченный товар и спиртное. 

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили, что этот 37-летний вологжанин находится в розыске по подозрению в нескольких правонарушениях и преступлениях. 

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.
 

Тэги: кража еды

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