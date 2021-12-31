Хоккеисты череповецкой «Северстали» завершили год победой над московским «Динамо».

Последний в 2021 году матч Регулярного чемпионата КХЛ, против московского «Динамо», череповчане начали активно, забросив три шайбы уже в первом периоде. Голами в течении пяти минут отличились Дмитрий Моисеев, Руслан Абросимов, забросив свою первую шайбу в КХЛ, в 17-ти матчах сезона. И Кирилл Пилипенко.

Во второй трети матча гости сократили своё отставание до минимума. Но последнее слово всё-таки осталось за «сталеварами». В середине третьего периода Даниил Вовченко, у которого в этом матче 2 очка, гол+пас, установил окончательный счёт, принеся победу «Северстали» со счётом 4:2.

Фото: https://vk.com/hcseverstal

– Хочется сказать всем болельщикам череповецким, северсталевским, не только череповецким, за «Северсталь» сейчас много людей болеет – болейте только за команду! С наступающим Новым годом! Хочется пожелать в это нелёгкое время прежде всего здоровья и побольше положительных эмоций, которые мы вам сегодня подарили. По игре говорить особо нечего. Ребята молодцы, самоотверженно играли. Выполнили установку. Всех с победой! – сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане завершили календарный год на 5-й строчке Западной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 44 матчах. Континентальная хоккейная лига уходит на небольшие, трехдневные новогодние каникулы, а уже 3 января череповчане примут на своей льду минское «Динамо».