Бензовоз врезался в столб и обесточил улицу Конева в Вологде. ДТП произошло вечером 30 декабря в районе перекрестка улиц Маршала Конева и Пригородной.

- Не разъехались Тойота и бензовоз, - рассказали NewsVo очевидцы. - Вечером, после 22:00, мы поехали в торговый центр на улице Архангельской. А когда возвращались обратно, не могли понять, почему по всей улице Конева погасли фонари. И на перекрестке с Пригородной увидели это ДТП. Там провода перехлестнулись на провода и, видимо, закоротило.

В результате ДТП бензовоз вынесло на обочину, он врезался в столб, это и стало причиной отключения электроэнергии.

По словам очевидцев, фонари на Конева горят от тоннеля до Дворца спорта. Дальше улица уходит в темноту.