Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом

30 декабря Минюст России дополнил реестр СМИ-иноагентов восемью физическими лицами. В этот список также попал Иван Беляев – вологодский журналист, писатель и 13-кратный победитель телевизионной игры-викторины «Своя игра». Помимо этого Иван является редактором признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода», что, очевидно, и сыграло решающую роль для принятия данного решения.
Кроме Ивана в этот список попали писатель Виктор Шендерович; галерист Марат Гельман; участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина; журналист, основатель журнала «Холод» Таисия Бекбулатова; Елена Владыкина – журналист признанного СМИ-иноагентом «Север.Реалии»; Андрей Алексеев.
В сообщении на сайте Министерства юстиции также сообщается, что решение было принято по причинам, указанным в документах, «поступивших от уполномоченных органов государственной власти». «В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», — говорится в сообщении. От кого, в каких целях и в каком размере попавшие в реестр люди получают деньги, Минюст в деталях не сообщил.
– Ну что, я был готов, даже почему-то чувствовал, что именно под ёлочку мне эту х**** (ерунду – ред.) и принесут. Пожалуйста, не поздравляйте и не пишите про «знак качества», это уже давно на зубах у всех навязло. Пока буду жить как жил, ну а здесь, конечно, реже буду писать, простите, а в комментариях и того реже отвечать, за это тоже заранее извините, – прокомментировал эту новость Иван Беляев на своей странице в Фейсбуке.