Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом

30.12.2021 [Общество]

30 декабря Минюст России дополнил реестр СМИ-иноагентов восемью физическими лицами. В этот список также попал Иван Беляев – вологодский журналист, писатель и 13-кратный победитель телевизионной игры-викторины «Своя игра». Помимо этого Иван является редактором признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода», что, очевидно, и сыграло решающую роль для принятия данного решения.

Кроме Ивана в этот список попали писатель Виктор Шендерович; галерист Марат Гельман; участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина; журналист, основатель журнала «Холод» Таисия Бекбулатова; Елена Владыкина – журналист признанного СМИ-иноагентом «Север.Реалии»; Андрей Алексеев.

В сообщении на сайте Министерства юстиции также сообщается, что решение было принято по причинам, указанным в документах, «поступивших от уполномоченных органов государственной власти». «В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», — говорится в сообщении. От кого, в каких целях и в каком размере попавшие в реестр люди получают деньги, Минюст в деталях не сообщил.

– Ну что, я был готов, даже почему-то чувствовал, что именно под ёлочку мне эту х**** (ерунду – ред.) и принесут. Пожалуйста, не поздравляйте и не пишите про «знак качества», это уже давно на зубах у всех навязло. Пока буду жить как жил, ну а здесь, конечно, реже буду писать, простите, а в комментариях и того реже отвечать, за это тоже заранее извините, – прокомментировал эту новость Иван Беляев на своей странице в Фейсбуке.

 

Тэги: Беляев, интеллект, писатель, журналисты, иностранные агенты

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
Непривитых от коронавируса сотрудников вологодского драмтеатра отстранили от работы без сохранения зарплаты
В Вологде полиция ищет пропавшего подростка
В Череповецком районе введен режим чрезвычайной ситуации
Две маленькие девочки погибли во время пожара в Вожеге 24 декабря
В Вологде рухнул еще один дом Шахова. На этот раз пряничный

Похожие новости

Два патриотических граффити появились в центре Вологды

Изображения космонавта Павла Беляева, летчика-аса Александра Клубова и юнармейца Анны Суматовой нарисовали на вентиляционной шахте в Октябрьском сквере

943
0

Фильм о вологодском космонавте Павле Беляеве покажут на Берлинском кинофестивале

 Всего Роскино представит 45 проектов

2168
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом
Коронавирус, дороги и ЖКХ: На что жаловались жители Вологодской области в 2021 году
За монопольно высокие цены «Северсталь» могут оштрафовать на сотни миллионов рублей
Двоих сотрудников УФСИН из Сокола осудили за мошенничество
В Вологодском районе после ремонта открылся один из самых больших спортзалов
Море пива, машина снега и нехороший мальчик: курьезы 2021 года
В Череповецком районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7089
0
30.12.2021 [БлогоVO]

Чаще всего встречается набор предложений из: "Поменять асфальт, убрать Зуб, поставить фонтан, добавить деревьев и вернуть Детский парк детям"

402
0
30.12.2021 [Обзор Прессы]

Pet Shop Boys опубликовали пост в поддержку «Мемориала»*

212
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика