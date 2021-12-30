Коронавирус, дороги и ЖКХ: На что жаловались жители Вологодской области в 2021 году

30.12.2021 [Общество]

За 2021 год центр управления регионом (ЦУР) зарегистрировал больше 180 тысяч заявлений от жителей Вологодской области.

Наибольшее количество обращений — более 35 тысяч вопросов — касалось темы коронавируса. В топ основных тем, интересовавших вологжан, попали также: дороги — 22 470 обращений, ЖКХ — 15 939 обращений, благоустройство и здравоохранение.

«Больше всего сообщений за год оставили жители Вологды — 38281 вопрос, Череповца — 33189, Сокольского — 6680, Череповецкого — 6476 и Великоустюгского районов — 4701», — говорится в сообщении ЦУР.

В декабре 2021 года центр зарегистрировал 13 172 обращения. Большая часть, как и в минувшем ноябре, касалась вопросов вакцинации и лечения коронавируса, а также использования результатов ПЦР тестов и сертификатов переболевшего или вакцинированного.

Тэги: обращения граждан

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
Непривитых от коронавируса сотрудников вологодского драмтеатра отстранили от работы без сохранения зарплаты
В Вологде полиция ищет пропавшего подростка
В Череповецком районе введен режим чрезвычайной ситуации
Две маленькие девочки погибли во время пожара в Вожеге 24 декабря
В Вологде рухнул еще один дом Шахова. На этот раз пряничный

Похожие новости

Жители Череповецкого района заставили местные власти чистить дороги от снега

После массовых обращений в Центр управления регионом муниципалитет усилил работу по уборке дорог

687
0

В ноябре жителей Вологодской области больше всего интересовали вопросы, связанные с коронавирусом

Такую статистику приводит центр управления регионом

1295
0

Жители Вологодской области стали в два раза меньше жаловаться на дороги

Аналитики центра управления регионом сравнили количество обращений за октябрь 2020 года и октябрь 2021 года

1450
0

Жители Вологодской области смогут задать вопросы чиновникам по номеру «122»

Колл-центр по вопросам COVID-19 переформатирован в единую информационно-справочную службу областного правительства

988
0

В Вологодской области появилась «горячая линия» для звонков по любым проблемным вопросам

Обращения принимаются по номеру 8-800-200-93-88, раньше это была «горячая линия» по вопросам COVID-19

3275
0

В Вологодской области заработал Центр информации и аналитики региона

На его создание из бюджета потратили миллионы рублей

2050
0

«Заяви о проблеме»: в Вологодском районе создали сайт для работы с жалобами жителей

За неделю пользователями было оставлено 53 обращения – 37 из них касаются дорог муниципалитета

3829
4

Чиновников администрации Вологды обязали давать ответы жителям в течение двух недель

Изменения вступают в силу с 1 марта

2119
4

В Никольске чиновницу оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращения местного жителя

Мужчина пожаловался в местную администрацию на нарушение соседями его права на земельный участок, а когда не получил ответа, пошел в прокуратуру

1480
0

Исполняющего обязанности главы Белозерска оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращений жителя

Еще в феврале местный житель пожаловался в городскую администрацию на действия управляющей компании, но ответа так и не получил

2072
0

Бдительная череповчанка сообщила, что в ларьке с цветами торгуют алкоголем

 Возмущенной женщине ответил мэр города

1887
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом
Коронавирус, дороги и ЖКХ: На что жаловались жители Вологодской области в 2021 году
За монопольно высокие цены «Северсталь» могут оштрафовать на сотни миллионов рублей
Двоих сотрудников УФСИН из Сокола осудили за мошенничество
В Вологодском районе после ремонта открылся один из самых больших спортзалов
Море пива, машина снега и нехороший мальчик: курьезы 2021 года
В Череповецком районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7089
0
30.12.2021 [БлогоVO]

Чаще всего встречается набор предложений из: "Поменять асфальт, убрать Зуб, поставить фонтан, добавить деревьев и вернуть Детский парк детям"

402
0
30.12.2021 [Обзор Прессы]

Pet Shop Boys опубликовали пост в поддержку «Мемориала»*

212
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика