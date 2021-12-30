Коронавирус, дороги и ЖКХ: На что жаловались жители Вологодской области в 2021 году

За 2021 год центр управления регионом (ЦУР) зарегистрировал больше 180 тысяч заявлений от жителей Вологодской области.

Наибольшее количество обращений — более 35 тысяч вопросов — касалось темы коронавируса. В топ основных тем, интересовавших вологжан, попали также: дороги — 22 470 обращений, ЖКХ — 15 939 обращений, благоустройство и здравоохранение.

«Больше всего сообщений за год оставили жители Вологды — 38281 вопрос, Череповца — 33189, Сокольского — 6680, Череповецкого — 6476 и Великоустюгского районов — 4701», — говорится в сообщении ЦУР.

В декабре 2021 года центр зарегистрировал 13 172 обращения. Большая часть, как и в минувшем ноябре, касалась вопросов вакцинации и лечения коронавируса, а также использования результатов ПЦР тестов и сертификатов переболевшего или вакцинированного.