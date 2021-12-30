За монопольно высокие цены «Северсталь» могут оштрафовать на сотни миллионов рублей

Штрафы в отношении «Северстали», а также НЛМК и ММК в делах ФАС по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат могут составить сотни миллионов рублей. Такое мнение ТАСС высказала руководитель группы специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Чередова.

«За установление монопольно высокой цены каждой из компаний грозит оборотный штраф до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката за 2020 год — год, предшествующий выявлению нарушения, — пояснила Чередова. — Можно ожидать, что размеры штрафов составят сотни миллионов рублей».

Комиссия ФАС пришла к выводу, что «Северсталь» вместе с другими металлургическими компаниями установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории РФ.

«Помимо штрафов, компаниям, скорее всего, будут выданы предписания об установлении экономически обоснованных цен, — сказала Чередова. — Подобные предписания создают не меньше сложностей, чем оборотные штрафы».

Штрафы, скорей всего, будут наложены уже во второй половине следующего года. Для начала ФАС должна вынести решения. Это произойдет, скорей всего, в январе, затем возбудить отдельные административные дела.