В Вологодском районе после ремонта открылся один из самых больших спортзалов

30.12.2021 [Общество]

Здание Дома культуры в селе Куркино, в котором располагается спортзал, построено в 1977 году. С тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. В последние годы из-за неисправности системы отопления спортзал функционировал только в теплое время года.

Решение отремонтировать зал было принято в 2019 году. В июне 2021 года после всех конкурсных процедур начались работы по ремонту помещений. Стоимость работ по контракту составила 11,6 млн рублей, из них 11,1 млн рублей было выделено из областного бюджета.

На эти средства восстановили кровлю, пол, отштукатурили и покрасили стены, заменили окна и двери, провели отделку внутренних помещений, раздевалок и санузла, полностью отремонтировали инженерные коммуникации и заменили светильники. Цвет краски для стен зала выбирали жители села.

В канун Нового года, 29 декабря, состоялось торжественное открытие зала после проведенного ремонта.

Теперь футбольная команда школьников сможет возобновить свои тренировки и в дальнейшем достойно представлять на соревнованиях не только свое село, но и Майское поселение. Откроются также секции по самбо и фитнесу.

Кроме того, планируется возродить занятия по волейболу для молодежи и для ветеранов, в планах — создание районного центра по настольному теннису.

Оставшуюся часть Дома культуры, которую не затронул ремонт, администрация района планирует привести в порядок по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Тэги: ремонт, спортивный зал, Вологодский район

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