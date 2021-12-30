В Череповецком районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Череповецком районе следователи проводят проверку по факту гибели местного жителя при пожаре в собственном доме.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, инцидент произошёл в деревне Даргун 30 декабря. Сообщение о пожаре поступило от местных жителей около 4:50. На месте происшествия обнаружили останки человека. Известно, что погибший — 48-летний хозяин дома — злоупотреблял спиртным.

«К настоящему времени следователями СК завершен осмотр места происшествия и тела погибшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе для установления причины и очага пожара», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возможная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшего.