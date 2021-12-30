Выставка новогодних игрушек разных лет открылась в музее сталкеров в Вологде

Выставка «Новый год стучится в двери» открылась в музее вологодских сталкеров.

– На ней представлены новогодние игрушки, искусственные елки, Деды морозы разных лет и многое другое, без чего не обходился советский Новый год. Выставка будет работать до конца января, – говорится на странице музея.

Записаться на экскурсию можно через сообщения в группе музея в социальной сети или по телефону 8-911-504-13-13.

Напомним, этот музей работает по адресу: Вологда, Предтеченская, 19А по предварительной записи.

Возрастных ограничений нет.