Выставка новогодних игрушек разных лет открылась в музее сталкеров в Вологде

30.12.2021 [Культура]

Выставка «Новый год стучится в двери» открылась в музее вологодских сталкеров.

– На ней представлены новогодние игрушки, искусственные елки, Деды морозы разных лет и многое другое, без чего не обходился советский Новый год. Выставка будет работать до конца января, – говорится на странице музея.

Записаться на экскурсию можно через сообщения в группе музея в социальной сети или по телефону 8-911-504-13-13.

Напомним, этот музей работает по адресу: Вологда, Предтеченская, 19А по предварительной записи.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, новый год, Дед Мороз, новогодние праздники, новогодние украшения

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