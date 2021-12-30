Новогодний стол Деда Мороза – дары леса и то, что растет на огороде

30.12.2021 [Общество]

Каким должно быть идеальное новогоднее меню? Чем питается Дед Мороз? Эти вопросы сказочному волшебнику в канун праздников задала Екатерина Головкина, представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения».

– Для нас важно услышать ваши мудрые советы. Каким по-вашему мнению должно быть идеальное новогоднее меню?

– Милый мой дружочек, давай все-таки вспомним, что я – зимний волшебник, не диетолог. Я могу начать рассказ с того, что на моем столе должны быть квашеные и маринованные снежки и глазированные сосульки. Такой ответ ты ожидала от меня услышать?

– Нет-нет, более близкий к человеческому потреблению.

– Но если говорить правду, я очень люблю дары леса и то, что растет на огороде. Баба Жара готовит для меня. Мой традиционный стол – это, конечно, квашенная капустка, маринованные огурчики, помидорчики, шанежки самые разные. Шанежка – рассказываю, коли ты еще не знаешь, это из ржаной муки небольшие лепешечки с загнутыми внутрь краями и там самая разнообразная начинка – и капустка, и картошка.

– То есть как открытый пирожок?

– Да! И много ягод самых разных: черника, брусника, клюква, малина лесная, морошка и с грибочками. Люблю яблочки в самых разных вариациях: и сушеные, и компоты самые разные – с черноплодной рябиной, например, очень вкусный, яблочки моченые. Таков у меня стол. Из сладкого очень люблю медовые пряники. Традиционный рецепт: ржаная мука, специи и мед.

Что касается фруктов, то мои друзья-помощники привозят мне мандарины.

– Правильно ли я понимаю, что это сезонные блюда? То есть это все то, что растет в вашей резиденции в течение года?

– Я консервативен в еде. Летом будет салат из свежих овощей, помидоров и свежей капустки, а зимой уже соленья квашеные.

– Один из самых распространенных подарков для детей – мешок конфет. Считаете ли вы, что ребенок должен быть ограничен в сладком?

– Конечно же, мамочки, папочки, бабушки и дедушки должны объяснить детям, что мешок-то большой, но, во-первых, нужно поделиться с братиками и сестренками, с родными, разделить вместе эту сладость. Во-вторых, ты права, это на десерт, по чуть-чуть. Сначала кашку нужно съесть, в обед – первое и второе. Я ведь тоже, совсем запамятовал, каждое утро начинаю с каши: и геркулес, и рисовая, и пшенная, и гречневая – все эти каши в моем рационе с утра после того, как прогуляюсь по вотчине и сделаю зарядку, почитаю письма и иду угощаться кашей, которую бабушка Жара для меня сварила. 

Про сладкое и про подарки еще вот, что скажу. Если каждый день будет много подарков, они уже будут не такими долгожданными. Сладкое нужно кушать в меру, чтобы оно доставляло радость и удовольствие.

Ну и, конечно же, мамам, папам, бабушкам и дедушкам я желаю терпения. Чтобы они объяснили детям, что нужна умеренность во всем, как говорили в стародавние времена. Еда была у дедов полезная, разнообразная.

Тэги: Дед Мороз, правильное питание, новогодние праздники, новый закон, продукты

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