Власти региона обещают ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилья

29.12.2021 [Общество]

В Вологодской области региональные власти намерены ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилья. Соглашение об ускорении сроков реализации программы подписано губернатором Олегом Кувшинниковым и генеральным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в настоящее время реализуется областная адресная программа № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019–2025 годы», в которую включены 533 аварийных дома.

Они были признаны аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции. Общая площадь, которую предстоит расселить по этой программе — почти 115 тыс. квадратных метров, на ней проживает 6 317 человек.

Сейчас программа выполнена на 25%. Из непригодного жилья выехали 733 семьи.

«Данную программу планировалось завершить в 2025 году, но, в соответствии с подписанным соглашением, область взяла на себя обязательство завершить ее в 2024 году, тем самым сроки реализации программы сократились на год», — прокомментировал заместитель губернатора Антон Стрижов.

 До конца текущего года в областной бюджет поступит 782,39 млн. рублей, которые в следующем году будут направлены на расселение аварийного жилищного фонда.

Тэги: аварийное жилье, программа

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