Заливать лед на череповецких катках будет «Головастик»

В Череповце появилась новая ледозаливочная машина. Она будет работать на уличных ледовых площадках. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов на странице в соцсетях.

«Оборудование смонтировано на шасси "УАЗ" и предназначено для подготовки и обслуживания открытого льда. Работать машина будет в основном на ледовой площадке № 2 стадиона „Металлург“, где занимаются юные хоккеисты. Качество льда напрямую влияет и на уровень подготовки и на удовольствие от игры», — рассказал Вадим Германов.

Как указано на страничке мэра в соцсетях, «Головастик» умеет заливать лед, срезать неровности и собирать их в бункер. Теперь на приведение ледовой площадки в порядок не понадобится много времени.

«Головастиком» наши сограждане окрестили автомобили УАЗ-452 с бортовой платформой. Такое название эта модель ульяновского завода получила за большую обтекаемую форму кабины. Второе народное название машины — «Полбуханки» по аналогии с цельнометаллическим вариантом кузова «Буханка».

Как пишет «Рамблер», сейчас эти «клички» используются даже в официальной прессе, что куда удобнее длинных и запутанных цифровых индексов. Главное, сразу понятно, о чем идет речь.