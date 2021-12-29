В Вологде задержали подозреваемого в серии краж велосипедов и крышек от канализационных люков

В Вологде полицейские раскрыли кражу велосипеда.

36-летняя местная жительница заявила, что кто-то похитил велосипед её сына, стоявший в подъезде. Она оценила сумму ущерба в 10 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 42-летний житель города Великие Луки. Он признался в содеянном и пояснил, что во время прогулок по улицам Вологды похищал различное имущество, которое потом сдавал в металлолом. Среди его добычи оказались: два велосипеда, самокат, крышки от канализационных люков и электрический кабель. Общая сумма ущерба от его действий составила около 67 тысяч рублей. Всего мужчина подозревается в совершении девяти преступлений.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.