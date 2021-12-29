С 1 января в Вологодской области повысится плата за капремонт

В Вологодской области с 1 января повысится плата за капремонт, говорится в сообщении на сайте регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Взнос с квадратного метра для домов без лифтов увеличится с 8,40 рублей до 8,90 рублей, а для домов с лифтовым оборудованием — с 10 рублей до 10,60 рублей.

«Увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт обусловлено повышением стоимости работ по капитальному ремонту в рамках Областной программы на размер инфляции (6%) и значительного роста стоимости строительных материалов», — говорится в сообщении.

В сообщении фонда также отмечается, что свою роль в решении о повышении цен сыграла пандемия коронавируса.