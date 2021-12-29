Житель Вытегры до смерти избил собутыльницу

29.12.2021 [Происшествия]

В Вытегре следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собутыльницы, повлёкшем её смерть.

По версии следствия, инцидент произошёл в период с 22 по 25 декабря 2021 года. Подозреваемый выпивал с 58-летней пострадавшей, которая жила в его квартире. В один из дней мужчина избил собутыльницу и лёг спать. Проснувшись и осознав, что женщина скончалась, он скрылся с места происшествия. Тело погибшей нашли родственники.

Через некоторое время подозреваемого задержали.

«При допросе он признался в содеянном, пояснив, что причиной избиения явились неряшливость женщины и ее агрессивное поведение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

28 декабря задержанного заключили под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: избиение, вред здоровью, смерть по неосторожности
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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