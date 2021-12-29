Древнее кольцо с изображением прообраза Деда Мороза нашли в Израиле

29.12.2021 [Культура]

Древнее кольцо с изображением Деда Мороза нашли в Израиле. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Управление древностей Израиля, несколько лет назад это кольцо нашел садовник в долине Изреель. Находку представили публике только сейчас.

Это бронзовое кольцо, по мнению, ученых было изготовлено в средние века, но достаточно хорошо сохранилось. Реставраторы очистили налет, в результате стало видно изображение лысого человека с палкой, которая, по мнению экспертов, представляет собой епископский посох.

Фото: Управление древностей Израиля

– По словам доктора Яны Чехановец, эксперта по археологии византийской эпохи, на кольце изображен Святой Николай – тот самый праведник, который послужил прообразом западного Санта-Клауса. Кроме того, Святой Николай и персонажи славянского сказочного фольклора, обобщенные под именем Мороз, считаются прообразами нашего Деда Мороза. Этот святой особо почитается в России. Более того, ученые не исключают, что кольцо на территорию Израиля могло попасть из нашей страны, –  сообщает «Российская газета».

Святой Николай в восточно-христианском мире был покровителем странников, в том числе паломников и моряков. Ученые предполагают, что кольцо могло принадлежать одному из многочисленных паломников. Также сообщается, что ранее подобных колец на территории Израиля не находили.
 

Тэги: Дед Мороз, Израиль, археологи, археология

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