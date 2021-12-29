В Вологодской области количество выздоровевших от COVID за сутки в полтора раза больше заболевших

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 220 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 21 119 заболевших.

При этом в Вологодской области 354 человека выздоровело, что превышает количество заболевших более, чем в 1,5 раза. Шесть человек умерли. Такая статистика 29 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 99 608 пациентам. Большая часть из них — 90 489 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 941 человек.

Вологодская область остается на 28 месте в России по уровню заражения коронавирусом.